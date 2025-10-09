Misstrauensantrag in Straßburg: Europas Demokratie im Krisenmodus

Die Misstrauensanträge gegen Ursula von der Leyen sind gescheitert. Das ist für das Europaparlament aber kein Grund, zur Tagesordnung überzugehen.
Der Super-Gau ist verhindert. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen bleibt im Amt, das Europaparlament hat am Donnerstag in Straßburg mit deutlicher Mehrheit gegen die Misstrauensanträge der extremen Rechten und Linken gestimmt. „Ich bin zutiefst dankbar für die starke Unterstützung, die ich heute erfahren habe“, schrieb die Kommissionspräsidentin nach den neuen Abstimmungen auf der Plattform „X“. Für den Vorstoß der rechten Patrioten-Fraktion votierten 179 Abgeordnete bei 378 Gegenstimmen, für den Antrag aus dem linken Lager 133 bei 383 Gegenstimmen.