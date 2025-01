Missstände im Kunstturnforum: Aufarbeitung im Turnen – die Politik hält den Druck auf die Verbände hoch

1 Die Zustände am Kunstturnforum Stuttgart müssen aufgearbeitet werden. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Nach einem Treffen zwischen Sport und Politik in Stuttgart fordert das Kultusministerium Maßnahmen vom Schwäbischen Turnerbund (STB). Auch die Fördergelder stehen infrage.











Link kopiert



Das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport hält in der Debatte rund um die Missstände im Stuttgarter Kunstturnforum den Druck hoch. Am Donnerstag trafen sich Ministerialdirektor Daniel Hager-Mann und Fachreferent Michael Schreiner mit Vertretern des Landessportverbands Baden-Württemberg (LSVBW/Präsident Jürgen Scholz, Hauptgeschäftsführer Ulrich Derad, OSP-Leiter Tim Lamsfuß) und des Schwäbischen Turnerbunds (STB/Geschäftsführer Matthias Ranke, Stützpunktleiter Michael Breuning), um die bisherigen Maßnahmen und das weitere Vorgehen zu besprechen. Auf Nachfrage formulierte ein Sprecher des Ministeriums noch einmal klare Aufträge an den Turn-Fachverband, der das Kunstturnforum betreibt.