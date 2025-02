Missstände im Frauen-Turnen: DTB-Präsident Hölzl: „Das menschliche Wohl steht über allem“

1 Alfons Hölzl, Präsident des Deutschen Turner-Bundes, hat sich zu den Missständen im Frauen-Turnen geäußert. Foto: dpa/Frank Hammerschmidt

Am Rande des Weltcups in Cottbus sprach die Spitze des Deutschen Turner-Bundes (DTB) über die aufgekommenen Missbrauchsvorwürfe.











Die Verantwortlichen des Deutschen Turner-Bund (DTB) haben in der aktuellen Debatte um öffentlich gewordene Missstände ihren Veränderungswillen bekräftigt. „Wir sind fest davon überzeugt, dass alle im Verband die gleiche Gesinnung haben müssen: Und zwar dass das menschliche Wohl über allem steht“, sagte Präsident Alfons Hölzl bei einer Medienrunde am Freitag am Rande des Weltcups in Cottbus.