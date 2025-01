Missstände am Kunstturnforum: Expertin zum System Mädchenturnen – „Es herrscht eine Kultur der Angst“

1 Natalie Barker-Ruchti hat sich wissenschaftlich mit den Missständen im Turnsport, vor allem in der Schweiz, beschäftigt. Nun ist das Kunstturnforum Stuttgart betroffen. Foto: privat, imago

Natalie Barker-Ruchti war an der Aufarbeitung des Turnskandals in der Schweiz beteiligt. Nach dem Bekanntwerden der Zustände am Kunstturnforum Stuttgart spricht die Wissenschaftlerin über das System Turnen – und zeigt auf, was nun auch hierzulande passieren sollte.











Link kopiert



In der Schweiz sorgten einst die „Magglingen Protokolle“ mit Schilderungen früherer Turnerinnen für einen Skandal. An der Aufarbeitung war auch die Wissenschaftlerin Natalie Barker-Ruchti beteiligt. Die Schweizerin war jüngst für ein Ethikseminar zu Gast in Stuttgart – wo sich derzeit ähnliche Abgründe in der Trainingsarbeit mit jungen Turnerinnen auftun.