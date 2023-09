24-Jähriger will Handy und droht mit Teppichmesser

Misslungener Raub in Stuttgart

1 Nach Polizeiangaben wurde ein Haftbefehl wegen versuchten schweren Raubs erlassen. Foto: dpa/Patrick Pleul

Er bedrohte einen 20-Jährigen mit einem Teppichmesser und ergatterte so ein Mobiltelefon. Doch der Raub geht schief, jetzt sieht sich der 24-Jährige einem Haftbefehl gegenüber.











– Ein Mann soll einen 20-Jährigen in Stuttgart mit einem Teppichmesser bedroht und ihm dabei sein Mobiltelefon geklaut haben. Der 24 Jahre alte mutmaßliche Täter habe in der Nacht zum Samstag das Teppichmesser an den Hals des jungen Mannes gehalten, wie die Polizei mitteilte.