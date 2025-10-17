Mission mit Unicef: Leo Neugebauer in Kamerun – die emotionalste Reise des Weltmeisters

Leo Neugebauer hat in Kamerun Hilfsprojekte von Unicef besucht. Für den Weltmeister im Zehnkampf waren es ganz neue Erfahrungen – und besonders emotionale. Wir waren dabei.
Es ist drückend heiß in diesem Raum, der von Holzlatten an den Seiten und einem Dach aus Wellblech über den Köpfen begrenzt wird. Ein Schrank, ein abgewetztes Sofa, auf dem rotbraunen Lehmboden springen drei Kätzchen umher. Die zwei kleinen Jungs auf dem Sofa schauen mit neugierigen, aber auch ein wenig ängstlichen Augen auf die Besucher. Normalerweise, sagt Olive Maniok, wären sie jetzt gerade in der Schule. Aber sie sind krank. Das Wasser. Die Keime. Mal wieder. Nun haben die beiden es mit dem Magen.