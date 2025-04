Mission: Impossible: Trailer zum finalen Film ehrt die gesamte Reihe

1 Wieder in seinem Action-Element: Tom Cruise in schwindelerregender Höhe in "Mission: Impossible - The Final Reckoning". Foto: © 2025 Paramount Pictures. All Rights Reserved.

Der Trailer zum Action-Spektakel "Mission: Impossible - The Final Reckoning" ist da. Neben Adrenalin versprüht der Clip jede Menge Nostalgie.











Seit 1996, also beinahe 30 Jahre lang, befindet sich Tom Cruise (62) aka Ethan Hunt nun schon auf seiner "Mission: Impossible". Am 21. Mai erscheint Teil acht der Agentenreihe in den deutschen Kinos, der nicht zuletzt aufgrund des Beinamens "The Final Reckoning" nach Abschied klingt. Auch der nun erschienene Trailer lässt noch einmal einige Highlights aus den sieben vorangegangenen Filmen nostalgiereich Revue passieren. Zugleich verspricht der Clip, dass der Film jenen imposant inszenierten Nervenkitzel, für den das Franchise seit jeher steht, noch einmal toppen will.