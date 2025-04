Seit fast 30 Jahren sorgt Tom Cruise als Agent Ethan Hunt für atemlose Action, weltweite Verschwörungen und spektakuläre Stunts. Nun steuert die legendäre „Mission: Impossible“-Reihe auf ihren Höhepunkt zu: Mit „Mission: Impossible – The Final Reckoning“ soll 2025 die große Geschichte um Ethan Hunt abgeschlossen werden.

Ob die Filmreihe danach fortgesetzt wird, ist derzeit offen. Grund genug, einen Blick auf alle bisherigen Filme zu werfen – und zu zeigen, wo sie heute verfügbar sind.

Alle „Mission: Impossible“-Filme - und wo man sie sehen kann

Mission: Impossible (1996)

Ethan Hunt wird nach einer fehlgeschlagenen Mission in Prag von der eigenen Organisation, dem IMF, als Verräter abgestempelt. Auf der Flucht versucht er, die wahren Schuldigen aufzuspüren und seine Unschuld zu beweisen. Brian De Palmas düsterer Spionage-Thriller setzte damals neue Maßstäbe und etablierte Hunt als moderne Action-Ikone.

Mission: Impossible 2 (2000)

Unter der Regie von John Woo geht Ethan Hunt auf eine gefährliche Mission nach Australien. Ein ehemaliger IMF-Agent droht, ein tödliches Virus namens Chimera freizusetzen. Hunt muss nicht nur die biologische Waffe aufhalten, sondern auch die Liebe seines Lebens retten. Der Film setzt stärker auf spektakuläre Action und Zeitlupenästhetik.

Mission: Impossible 3 (2006)

J. J. Abrams' Einstieg ins Kino bringt eine persönlichere Dimension: Ethan Hunt will sich aus dem aktiven Dienst zurückziehen und ein normales Leben mit seiner Verlobten Julia führen. Doch der skrupellose Waffenhändler Owen Davian zwingt ihn zu einer letzten, gefährlichen Mission. Emotional und actiongeladen gilt der Film bis heute als einer der besten der Reihe.

Mission: Impossible – Phantom Protokoll (2011)

Nachdem der Kreml durch eine Explosion zerstört wird, wird das IMF offiziell aufgelöst. Ethan und sein Team agieren auf eigene Faust, um einen Krieg zu verhindern. Mit atemberaubenden Stunts, darunter der legendäre Aufstieg am Burj Khalifa in Dubai, brachte Regisseur Brad Bird frischen Wind und globale Dimensionen in die Reihe.

Mission: Impossible 5 – Rogue Nation (2015)

Ethan entdeckt das Syndikat – eine geheime Organisation aus abtrünnigen Agenten, die die Weltordnung destabilisieren will. Gejagt von seinen eigenen Leuten und dem Syndikat, sucht Hunt Verbündete. Der Film erweitert das Universum um wichtige neue Charaktere wie die undurchsichtige Agentin Ilsa Faust und bietet spannende Undercover-Action.

Mission: Impossible – Fallout (2018)

Ein fehlgeschlagener Einsatz bringt Plutonium in die Hände einer Terrorgruppe. Ethan Hunt muss einen gefährlichen Tanz mit alten Feinden und neuen Bedrohungen wagen, während die Welt am Abgrund steht. Der Film verwebt komplexe Charakterentwicklung mit halsbrecherischen Actionsequenzen – darunter eine spektakuläre Verfolgungsjagd durch Paris und ein waghalsiger Helikopterkampf.

Mission: Impossible – Dead Reckoning Teil Eins (2023)

Die Welt wird von einer Künstlichen Intelligenz bedroht, die globale Machtzentren manipulieren könnte. Ethan und sein Team müssen das Schicksal der Menschheit in die eigenen Hände nehmen. Doch nicht alle sind auf ihrer Seite, und Hunt muss schwierige Entscheidungen treffen. Mit philosophischen Anklängen und spektakulärer Action führt der Film direkt zum großen Finale hin.

„Mission: Impossible“: Ist Teil 8 der letzte der Reihe?

Mit „Mission: Impossible – The Final Reckoning“ erreicht die Geschichte von Ethan Hunt ihren dramatischen Höhepunkt. Alte Weggefährten und Feinde kehren zurück, während Hunt seine bislang schwerste Mission bestreiten muss. Der Film feiert am 14. Mai 2025 seine Premiere in Cannes und startet am 21. Mai in den deutschen Kinos.

Ob die Reihe danach fortgesetzt wird, bleibt offen. Christopher McQuarrie (Regisseur) und Tom Cruise haben zwar in Interviews mehrfach betont, dass „The Final Reckoning“ einen Abschluss für Ethan Hunts Geschichte bilden soll – aber sie haben bewusst offengelassen, ob damit die ganze Reihe endet oder ob es eventuell später andere Mission-Impossible-Filme (mit neuen Figuren oder anderer Ausrichtung) geben könnte.

Fest steht: „The Final Reckoning“ ist der direkte Abschluss der Geschichte, die mit „Dead Reckoning Teil Eins“ begonnen wurde. Es wird kein weiteres direkt geplantes Sequel mit Ethan Hunt geben – aber Tom Cruise hat nicht endgültig ausgeschlossen, dass er eventuell noch einmal zurückkehren könnte, wenn die Idee stimmt. Paramount Pictures hält sich ebenfalls alle Optionen offen. Es könnten Spin-offs oder sogar eine neue Generation innerhalb des „Mission: Impossible“-Universums folgen.

Dennoch wird oft von einem „Finale“ der Mission-Impossible-Reihe gesprochen, weil „Dead Reckoning Part One“ und „The Final Reckoning“ als zusammenhängende große Abschiedsgeschichte von Ethan Hunt konzipiert wurden. Außerdem ist Tom Cruise bereits über 60 Jahre alt und die extrem aufwendigen Stunts könnten auch für den Actionstar in Zukunft schwierig werden.

Klar ist jedenfalls schon jetzt: „The Final Reckoning“ soll ein würdiger Abschluss für die Abenteuer von Ethan Hunt sein.