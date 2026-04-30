Ving Rhames kollabierte am Mittwochnachmittag in einem Restaurant in North Hollywood. Augenzeugen berichteten von einem medizinischen Notfall. Der Schauspieler musste ins Krankenhaus. Wenige Stunden später gab es Entwarnung und Rhames durfte nachhause.

Schauspieler Ving Rhames (66) brach am Mittwochnachmittag (29. April) offenbar in einem Restaurant in Los Angeles zusammen. Der "Mission Impossible"-Star aß mit seiner Familie, als er im Restaurant Granville in North Hollywood am Tisch kollabierte. Das sollen Augenzeugen dem Magazin "TMZ" berichtet haben.

Demnach schien der Schauspieler beim medizinischen Zwischenfall zeitweise bewusstlos zu sein. Rettungssanitäter brachten ihn umgehend ins Krankenhaus. Ein Sprecher der Feuerwehr von Los Angeles teilte dem Magazin mit, dass gegen 13:40 Uhr in der Tat ein Notruf für einen Mann in seinen Sechzigern eingegangen und der Patient ins Krankenhaus transportiert worden sei.

Krankenhaus verlassen

Wenige Stunden später gab es Entwarnung. Ein Sprecher von Ving Rhames teilte dem Magazin auf Anfrage mit, er habe gerade mit Rhames gesprochen. Er gehe davon aus, dass er einen Hitzeschlag erlitten habe, aber es gehe ihm inzwischen wieder gut. "Er klang wie immer und machte sogar einen Witz am Telefon", sagte Manager Brad Kramer zu "Variety". Der Schauspieler habe das Krankenhaus inzwischen verlassen und sei auf dem Heimweg.

Der New Yorker wurde unter anderem durch seine Rolle in Quentin Tarantinos (64) "Pulp Fiction" bekannt. Als Figur Luther Stickell spielte er in allen acht Filmen der "Mission Impossible"-Reihe mit.