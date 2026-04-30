Ving Rhames kollabierte am Mittwochnachmittag in einem Restaurant in North Hollywood. Augenzeugen berichteten von einem medizinischen Notfall. Der Schauspieler musste ins Krankenhaus. Wenige Stunden später gab es Entwarnung und Rhames durfte nachhause.
Schauspieler Ving Rhames (66) brach am Mittwochnachmittag (29. April) offenbar in einem Restaurant in Los Angeles zusammen. Der "Mission Impossible"-Star aß mit seiner Familie, als er im Restaurant Granville in North Hollywood am Tisch kollabierte. Das sollen Augenzeugen dem Magazin "TMZ" berichtet haben.