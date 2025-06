Mission: Impossible 8-Star: Tom Cruise holt sich Guinness-Weltrekord

Tom Cruise hat bei den Dreharbeiten zu "Mission: Impossible - The Final Reckoning" einen Guinness-Weltrekord aufgestellt. 16 Mal sprang er mit brennendem Fallschirm aus einem Flugzeug.

Selbst für Tom-Cruise-Verhältnisse ist das eine neue Dimension: Der 62-jährige Actionstar hat sich während der Dreharbeiten zu "Mission: Impossible - The Final Reckoning" einen offiziellen Guinness-Weltrekord gesichert - und zwar für 16 Fallschirmsprünge mit brennendem Fallschirm, berichtet das US-Magazin "Variety". Die spektakulären Aufnahmen entstanden für die finale Flugzeugsequenz des Films, wie in einem offiziellen Behind-the-Scenes-Video des produzierenden Filmstudios Paramount zu sehen ist.

Der Videoclip zum waghalsigen Rekord zeigt, wie Cruise buchstäblich mit seinem Leben spielt. Für die "Mission: Impossible"-Filme testete der athletische Hollywoodstar immer wieder Grenzen aus. Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie der Schauspieler aus einem Flugzeug springt, während sein Fallschirm in Flammen steht. Was wie ein Todesurteil aussieht, war für den "Top Gun"-Star offenbar nur ein weiterer Tag im Büro.

Ein letzter Stunt für Ethan Hunt?

"Mission: Impossible - The Final Reckoning" dürfte aller Wahrscheinlichkeit nach Cruises finaler Auftritt als Geheimagent Ethan Hunt sein. Das würde bedeuten, dass der brennende Fallschirmsprung sein letzter Stunt in der 29 Jahre alten Filmreihe gewesen wäre. Doch als Cruise bei den Filmfestspielen in Cannes nach seiner Zukunft mit dem Franchise gefragt wurde, blieb er gewohnt wortkarg.

"Ich möchte lieber, dass die Leute den Film sehen und genießen. Wir hatten eine großartige Zeit bei den Dreharbeiten und es hat viel Spaß gemacht", erklärte der Schauspieler ausweichend. "Genießt das und wisst, dass alles auf diesen Moment hingeführt hat."

Rekorderfolg an den Kinokassen

Der Aufwand hat sich gelohnt: "Mission: Impossible - The Final Reckoning" startete in den nordamerikanischen Kinos über das lange Memorial Day Weekend mit einem Paukenschlag, stellte mit 200 Millionen US-Dollar Starteinspielergebnis einen neuen Franchise-Rekord auf und steht derzeit bei 360 Millionen Dollar an den weltweiten Kinokassen.