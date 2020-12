4 Bei einem Unfall im Kreis Ludwigsburg wird ein 18-Jähriger schwer verletzt. Foto: 7aktuell.de/ Hessenauer

Schwerer Unfall bei Bönnigheim: Ein Fiat-Fahrer überholt mit seinem Wagen einen Sattelzug, schert zu spät ein und stößt mit einem Mofa-Fahrer zusammen. Der 18-Jährige auf dem Zweirad wird schwer verletzt.

Bönnigheim - Ein Mofa-Fahrer ist bei einem Unfall im Kreis Ludwigsburg schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatte ein 34 Jahre alter Fiat-Fahrer am Dienstagabend kurz vor 18 Uhr zwischen Lauffen und Bönnigheim einen vor ihm fahrenden Sattelzug überholt und war kurz vor dem Beenden des Überholvorgangs mit dem entgegenkommenden Mofa-Fahrer zusammengestoßen. Der 18-jährige Zweiradfahrer geriet in der Folge rechts in den Grünstreifen, er erlitt schwere Verletzungen.

Der Fiat kam ebenfalls nach rechts von der Straße ab und in einem Acker zum Stehen. Der Fahrer blieb unverletzt. Der zuvor überholte Sattelzug blieb unbeschädigt. Der Fiat und das Mofa waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro.

Die Unfallstelle war für die Dauer der Unfallaufnahme sowie für die Bergung der Fahrzeuge beidseitig bis 20.40 Uhr gesperrt. Es kam zu geringen Beeinträchtigungen.