Missglücktes Parkmanöver in Stuttgart

5 Ein Lkw-Fahrer stieß in Stuttgart-Hedelfingen beim Parken gegen eine Laterne. Foto: 7aktuell.de/Simon Adomat

Ein missglücktes Parkmanöver in Stuttgart zieht Kosten von 30.000 Euro nach sich. Ein Lkw-Fahrer stößt mit seinem Fahrzeug zunächst gegen einen parkenden Wagen – und fährt dann eine massive Laterne um.

Stuttgart - Ein Lkw-Fahrer hat in Stuttgart-Hedelfingen bei einem missglückten Parkmanöver großen Schaden verursacht. Verletzt wurde bei dem Unfall Am Mittelkai niemand, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte.

Autokran musste anrücken

Der 55 Jahre alte Mann am Steuer schob bei dem Unfall am Dienstagabend mit seinem Fahrzeug zunächst einen parkenden Citroën beiseite. Danach fuhr er mit seinem Lastwagen gegen eine massive Straßenlaterne aus Beton. Die Feuerwehr und Fachkräfte der Netze BW mussten mit einem Autokran anrücken, um die beschädigte Laterne zu fixieren.

Schaden beläuft sich auf 30 000 Euro

Die Straße Am Mittelkai musste etwa eine Stunde lang gesperrt werden. Insgesamt entstand ersten Schätzungen zufolge ein Sachschaden von 30.000 Euro.

