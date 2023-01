1 Eine teure Uhr ist bei einem missglückten Parkplatzgeschäft in Fellbach abhanden gekommen. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Ein Mann will auf einem Parkplatz in Fellbach eine Uhr im Wert von 15 000 Euro verkaufen, die er zuvor über eine Internetplattform angeboten hatte. Doch statt des Käufers kommen Diebe.















Link kopiert

Einem 53-Jährigen ist eigenen Angaben zufolge am Montag in Fellbach eine Rolex-Uhr im Wert von 15 000 Euro gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilte, habe sich der Mann auf dem Kundenparkplatz eines Restaurants in der Bühlstraße mit einem Kaufinteressenten treffen wollen, nachdem er die teure Uhr zuvor auf einer Internetverkaufsplattform angeboten hatte. Weil der Interessent nicht wie vereinbart um 18 Uhr erschienen war, sei er wieder in sein Auto gestiegen.

Als er wegfahren wollte, seien drei junge Männer gekommen, hätten den Kofferraum geöffnet und die Rolex entwendet, die der Eigentümer, wie er sagt, dort abgelegt hatte. Die Diebe seien danach zu Fuß geflüchtet.

Polizei bittet um Hinweise

Die Männer werden als 1,75 bis 1,80 Meter groß und etwa 20 Jahre alt beschrieben. Sie trugen Hoodies sowie dunkle Jacken. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Fellbach unter der Telefonnummer 07 11/5 77 20 in Verbindung zu setzen.