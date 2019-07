Missglückter U-Turn in Waiblingen

1 Ein Teilnehmer eines Hochzeitskorsos hat in Waiblingen einen Unfall verursacht. Foto: Phillip Weingand

Ein Hochzeitskorso hat in Waiblingen nicht nur den Verkehr aufgehalten, sondern auch einen Unfall verursacht: Ein 23-Jähriger Audi-Fahrer verliert bei einem U-Turn die Kontrolle. Zwei Menschen werden verletzt.

Waiblingen - Ein Hochzeitskorso hat am Sonntagnachmittag die Polizei in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) auf Trab gehalten. Gegen 13 Uhr gingen Anrufe ein, ein Korso würde im Teilort Hegnach die Straße blockieren. Beim Eintreffen der Polizei war dieser schon weitergefahren. Um 13.15 Uhr kam es jedoch auf der Westumfahrung, auf der Höhe von Fellbach-Schmiden, zu einem Unfall: Ein 23 Jahre alter Audi-Fahrer, der schon zuvor durch seine Fahrweise aufgefallen sein soll, zog die Handbremse an, um zu wenden.

Der Audi geriet ins Schleudern und brach aus. Drei weitere Autos – ein Fiat, ein VW und ein Mercedes – fuhren auf. Zwei Personen wurden laut der Polizei leicht verletzt. Den Schaden schätzt die Polizei auf 10 000 Euro. Gegen den 23 Jahre alten Verursacher wird jetzt wegen Straßenverkehrsgefährdung und fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.