Missglückte Sanierung in Stuttgart: Im Video: Kritik an saniertem Bolzplatz am Max-Eyth-See

1 Ein aufgehängtes Plakat verspottet die missglückte Sanierung. Foto: David Wirth

Nach einer zweijährigen Sanierung eines Bolzplatzes ist die Enttäuschung groß. Der Belag – einer der Sanierungsgründe – ist nämlich der gleiche wie zuvor. Wie konnte das passieren?











Die Sanierung eines Bolzplatzes in der Mühlhäuser Straße am Max-Eyth-See entwickelt sich zunehmend zum Debakel. Mehr als zwei Jahre lang liefen die Erneuerungsarbeiten, das Endergebnis enttäuscht jedoch viele Anwohner. Der aus Steinen bestehende Boden des Fußballplatzes wurde erneuert, jedoch mit dem gleichen scharfen Belag wie davor.