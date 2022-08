1 Das Missgeschick passierte an der Stuttgarter Königstraße. Foto: Polizei/Stuttgart

Ein Fahrzeug der Polizei ist am Mittwochmittag an der Stuttgarter Königstraße von zwei Pollern auf die Hörner genommen worden. Der Schaden hielt sich in Grenzen.















Link kopiert

Passanten in der Stuttgarter Königstraße staunten am Mittwochmittag nicht schlecht, als sie vor dem Königsbau einen blauen Bus der Polizei entdeckten, dessen Front rund einen Meter über dem Boden schwebte. Als die Beamten mit dem Einsatzfahrzeug vom Schlossplatz in die Bolzstraße einfahren wollten, fuhren die Poller aus dem Boden – zwei bockten den Wagen auf. „Sie werden manuell von einem Mitarbeiter eines Sicherheitsdiensts gesteuert“, sagt Polizeisprecher Stephan Widmann, dementsprechend hätten seine Kollegen in dem Bus keine Schuld.

Bus kann Fahrt fortsetzen

Glück im Unglück war, dass sich ein Reifen genau über einem der beiden metallenen Zylinder befand und sich so der Schaden in Grenzen hielt. „Am Fahrzeug beläuft er sich auf mehrere 100 Euro“, sagt Widmann. „Der Bus konnte seine Fahrt fortsetzen, war danach wieder im Einsatz.“ Der Poller habe die Hebeaktion ohne Schaden überstanden, dementsprechend könne man über die Aktion schmunzeln.