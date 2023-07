3 Eine Audi-Fahrer auf Irrfahrt in Stuttgart: Der Wagen des 50-Jährigen musste aus einer misslichen Lage befreit werden. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg/Andreas

Kurioser Unfall in Stuttgart: Das Navigationsgerät hat einen 50-jährigen Audifahrer mit seinem Wagen auf eine Treppe gelotst. Das Fahrzeug musste mit einem Schlepper geborgen werden.









Ein falsch eingestelltes Navigationsgerät hat einen Autofahrer im Stuttgarter Norden in die Irre geführt. Die missglückte Streckenführung endete für einen 50 Jährigen in einem Audi A3 in heikler Lage auf einer Treppe an der Erzbergerstraße.