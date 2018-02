Missgeschick in Leinfelden-Echterdingen Die verlorenen 7000 Euro sind wieder da

Von ana/red 05. Februar 2018 - 15:31 Uhr

Warum der Popsänger aus Italien so viel Bargeld bei sich trug, ist nicht bekannt. Foto: dpa

Wer vergisst eine Tasche mit so viel Bargeld am Bahnsteig? Diese Frage dürften sich Mitte Januar alle gestellt haben, die von dem Missgeschick in Leinfelden-Echterdingen gelesen haben. Nun hat die Polizei den Langfinger überführt – mit etwas Glück.

Echterdingen - Drei Wochen lang musste der 31-jährige Mann aus Neapel befürchten, dass er um 7000 Euro ärmer ist. Und das wegen einer kurzen Unachtsamkeit am S-Bahnhof in Echterdingen. Dort hatte er laut Polizei am Samstag, 13. Januar, kurz vor 17 Uhr, beim Warten seine Herrenhandtasche auf der Bank liegen lassen. Darin befanden sich nicht weniger als 7000 Euro an Bargeld, ein Autoschlüssel, Kreditkarten sowie persönliche Dokumente des Italieners. Der Neapolitaner saß bereits in der S-Bahn, als er auf Höhe der Haltestelle „Oberaichen“ bemerkt habe, dass die Tasche fehlte. Er fuhr sogleich zurück nach Echterdingen – von der Tasche voller Geld aber keine Spur mehr.

Mehr zum Thema

Bei dem Italiener handelt es sich nach Angaben des Polizeisprechers Daniel Kroh um einen in seiner Heimat wohl nicht gänzlich unbekannten Pop-Sänger. Warum er so viel Geld bar bei sich trug, weiß die Polizei hingegen nicht. Er sei vom Flughafen gekommen und auf dem Weg gewesen zu einer Veranstaltung für die deutsche Fangemeinde, wie Kroh auf Nachfrage mitteilt. Der Sänger sei in Begleitung seines Managers gewesen.

6000 Euro aufs Sparbuch eingezahlt

Der 13. Januar war also ein echter Pechtag für den Sänger. Viel glücklicher wird ihm indessen der 2. Februar in Erinnerung bleiben. An dem Tag hat er von der Polizei aus Deutschland nämlich erfahren, dass sein Geld – zumindest zum größten Teil – wiedergefunden worden ist: bei einem 71-jährigen Mann aus Leinfelden-Echterdingen mit kroatischer Staatsangehörigkeit. Dieser ist, wie die Polizei nun mitteilt, am vergangenen Donnerstag vorläufig festgenommen worden; hierbei habe der Tatverdächtige ein Geständnis abgelegt.

Nach eigenen Angaben entwendete der Mann das Geld aus der Tasche, den restlichen Inhalt habe er weggeworfen. 6000 Euro zahlte der 71-Jährige auf sein Sparbuch ein, weitere 550 Euro fanden die Beamten bei einer freiwilligen Wohnungsdurchsuchung. Der 71-Jährige muss mit einem Strafverfahren wegen Unterschlagung rechnen. Um Diebstahl handele es sich nicht, so Kroh, weil die Tasche herrenlos auf der Bank gelegen habe. Trotzdem habe der Italiener seine Besitzansprüche durchs Vergessen nicht aufgebeben.

Die Polizei ist dem 71-Jährigen mit Videoaufnahmen am Bahnsteig auf die Schliche gekommen. Die Aufnahmen zeigen laut Polizei den Mann, wie er an jenem 13. Januar aus einer ankommenden S-Bahn gestiegen ist, die zurückgelassene Tasche durchsucht und anschließend mit dieser die Haltestelle verlassen hat.