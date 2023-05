1 Eigentlich ein Fall fürs Recycling – und ein Alptraum für einen Mann aus Göppingen, der eine große Geldsumme in einen Gelben Sack gepackt hatte. Foto: dpa/Patrick Pleul

Ein Göppinger hatte diese Summe für seinen Ruhestand gespart, nun landete das Geld irrtümlich im Müll- Und, was noch schlimmer ist: Die Entsorgungsfirma sieht keine Möglichkeit zu helfen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Göppingen - Über viele Jahre hinweg hat sich ein Göppinger Bargeld für den Ruhestand zusammengespart. Nun ist auf äußerst unglückliche Art eine Summe von 34 000 bis 36 000 Euro abhanden gekommen: Das Geld landete am Montag, 15. Juni, in einem Gelben Sack auf dem Müll. „Wir haben gerade Renovierungsarbeiten in der Wohnung, da gab es leider eine Verwechslung mit einem anderen Umschlag“, sagt der verzweifelte Mann.