Missbrauchsvorwürfe in Stuttgart und Mannheim: Turn-Präsident über Aufarbeitung: „Ich weiß nicht, was noch kommt“

Turn-Präsident über Aufarbeitung: „Ich weiß nicht, was noch kommt“

Missbrauchsvorwürfe in Stuttgart und Mannheim

1 DTB-Präsident Alfons Hölzl auf einer Pressekonferenz. (Symbolfoto) Foto: dpa/Rainer Jensen

Nach Missbrauchsvorwürfen an Turn-Zentren schlagen die Wellen weiter hoch. Kommen demnächst noch weitere Fälle ans Licht? DTB-Präsident Alfons Hölzl schließt personelle Konsequenzen nicht aus.











Der Deutsche Turner-Bund (DTB) schließt nach den jüngsten Missbrauchsenthüllungen in den Zentren Stuttgart und Mannheim weitere Fälle nicht aus. „Ehrlich gesagt: Ich weiß nicht, was noch kommt“, sagte DTB-Präsident Alfons Hölzl im Interview der „Bild am Sonntag“. Und weiter: „Es fokussiert sich zunächst vieles auf den Bundesstützpunkt Stuttgart, aber wir haben ja auch weitere Meldungen. Wir sind nicht betriebsblind.“