Missbrauchsvorwürfe in Fellbach

Der Handballtrainer, dem sexueller Missbrauch vorgeworfen wird, soll beruflich aber keinen Kontakt mit Kindern gehabt haben. Dennoch wirft der Fall viele Fragen auf.









Fellbach - Nach den schweren Missbrauchsvorwürfen gegen einen Handballtrainer aus Fellbach ist die Stadt in Aufruhr. Ein Mann, der seit Jahren als der Jugend-Handballtrainer schlechthin galt, der immer wieder im Licht der Öffentlichkeit stand und den Ruf eines „Kümmerers“ hatte, soll über 15 Jahre hinweg Schutzbefohlene sexuell missbraucht haben. In den sozialen Netzwerken häufen sich wütende, aber auch hasserfüllte Kommentare, selbst der Name des Verdächtigen kursierte vorübergehend.