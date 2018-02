Missbrauchsskandal im US-Turnen Teamarzt missbrauchte mindestens 265 Frauen und Mädchen

Von red/AFP 01. Februar 2018 - 07:13 Uhr

Eve Petrie ist ein Opfer von Larry Nassar. Foto: AFP

Das Ausmaß des Missbrauchsskandals um Larry Nassar, ehemaliger Teamarzt der US-Turnerinnen, weitet sich immer mehr aus. Noch mindestens 65 Frauen wollen gegen den bereits verurteilten Nassar aussagen.

Charlotte - Das Ausmaß des Missbrauchsskandals um den ehemaligen Teamarzt der US-Turnerinnen, Larry Nassar, wird immer größer: „Wir haben mehr als 265 Opfer identifiziert und eine unbestimmte Zahl von Opfern im Bundesstaat, im Land und überall in der Welt“, sagte die Richterin Janice Cunningham am Mittwoch in Charlotte im US-Bundesstaat Michigan.

Sie äußerte sich zu Beginn einer mehrtägigen Anhörung, in der mindestens 65 Frauen und Mädchen gegen Nassar aussagen wollen. Nassar wird bereits den Rest seines Lebens hinter Gittern verbringen. Eine Richterin im US-Bundesstaat Michigan verurteilte den 54-Jährigen, der über Jahre hinweg dutzende minderjährige Sportlerinnen sexuell missbraucht hatte, vergangene Woche zu einer Haftstrafe von 40 bis 175 Jahren.

Diese Verurteilung wegen Missbrauchs kommt zu einer früheren Haftstrafe von 60 Jahren hinzu, zu der Nassar im Dezember von einem anderen Gericht wegen Besitzes von Kinderpornografie verurteilt worden war. Am Mittwoch war als Konsequenz aus dem Missbrauchsskandal der gesamte Vorstand des nationalen Turnverbands zurückgetreten.