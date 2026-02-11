Im Missbrauchsskandal gibt es beim DTB auf Funktionärsebene keine personellen Konsequenzen. Ex-Turnerin Berger setzt auf die Justiz und spricht von Frustration bei den Betroffenen.
Die frühere Olympia-Turnerin Janine Berger hat im Missbrauchsskandal keine Hoffnung auf Veränderungen beim Deutschen Turner-Bund (DTB) von innen heraus. „Intern wird da nichts passieren“, sagte die 29-Jährige der „Augsburger Allgemeinen“. „Wenn Veränderungen eintreten sollen, dann muss das extern passieren. Ich setze und hoffe auf die Staatsanwaltschaft und dass es durch deren Ermittlungen gezwungenermaßen zu Veränderungen kommen muss.“