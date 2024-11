Missbrauchsprozess von Avignon: Strafen zwischen 4 und 20 Jahren gefordert

1 Gisèle Pelicot geht davon aus, innerhalb von fast zehn Jahren etwa 200 Mal vergewaltigt worden zu sein. Foto: AFP/CHRISTOPHE SIMON

50 Männer sollen Teil des jahrelangen Missbrauches von Gisèle Pelicot in Frankreich gewesen sein. Über drei Tage verliest die Anklage ihr Plädoyer. Vom Urteil erhofft sie sich mehr als Strafmaße.











Link kopiert



Im Prozess um Betäubung und jahrelangen sexuellen Missbrauch in Südfrankreich hat die Staatsanwaltschaft Haftstrafen zwischen 4 und 20 Jahren für die 51 Angeklagten gefordert. Die Höchststrafe für schwere Vergewaltigung von 20 Jahren verlangte die Anklagebehörde einzig für den Hauptangeklagten in dem Verfahren, Dominique Pelicot. Dieser hatte vor dem Gericht in Avignon gestanden, seine damalige Frau Gisèle über fast zehn Jahre lang mit Medikamenten betäubt und missbraucht zu haben und von Fremden hat vergewaltigen lassen.