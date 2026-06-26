Der Angeklagte hat den Missbrauch seiner Schutzbefohlenen eingeräumt. Doch die entscheidende Frage lautet: Wird das Gericht den früheren Tagesvater nach der Haft überhaupt freilassen?

Fast zwei Monate lang hat das Landgericht Stuttgart einen Fall verhandelt, der Eltern, Ermittler und selbst erfahrene Prozessbeteiligte erschüttert hat. Ein ehemaliger Tagesvater aus dem Rems-Murr-Kreis hat gestanden, mindestens acht Kinder in den Jahren zwischen 2020 und 2025 schwer sexuell missbraucht zu haben. Hinzu kommt der Vorwurf, Darstellungen des sexuellen Missbrauchs von Kindern verbreitet zu haben. Nun ist der Prozess auf der Zielgeraden angekommen. Wie das Landgericht Stuttgart mitteilt, hat die Generalstaatsanwaltschaft Karlsruhe am Freitag ihre Forderung nach einer langjährigen Freiheitsstrafe und Sicherungsverwahrung bekräftigt.

Die Generalstaatsanwaltschaft beantragte eine Gesamtfreiheitsstrafe von elf Jahren und neun Monaten. Zugleich soll nach ihrer Auffassung auch die sogenannte Sicherungsverwahrung angeordnet werden. Damit würde der heute 53-Jährige nach Verbüßung seiner Haft nicht automatisch wieder auf freien Fuß kommen, sondern nur dann entlassen werden, wenn von ihm keine erhebliche Gefahr mehr ausgeht.

Schutz der betroffenen Kinder hatte Vorrang

Den Anträgen schlossen sich die Vertreterinnen und Vertreter der Nebenkläger an. Sie vertreten die Familien der betroffenen Kinder und unterstützten sowohl das geforderte Strafmaß als auch die Anordnung der Sicherungsverwahrung. Die Verteidigung plädierte dagegen auf eine Gesamtfreiheitsstrafe von acht Jahren und sechs Monaten. Statt einer sofortigen Sicherungsverwahrung beantragte sie lediglich deren Vorbehalt. In diesem Fall würde erst gegen Ende einer möglichen Haftstrafe geprüft, ob der Angeklagte weiterhin als gefährlich einzustufen ist.

Die Plädoyers am Landgericht Stuttgart fanden unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Foto: dpa

Dass die Plädoyers unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfanden, hat einen rechtlichen Hintergrund. Bereits in den vergangenen Verhandlungstagen hatte das Gericht die Öffentlichkeit zeitweise ausgeschlossen. Während dieser Sitzungen wurden unter anderem Screenshots und Videoaufnahmen gezeigt, auf denen betroffene Kinder zu sehen waren. Außerdem befasste sich das Gericht mit Dateien, die Darstellungen sexuellen Missbrauchs von Kindern enthielten. Solche Beweismittel dürfen aus Gründen des Opferschutzes und zum Schutz der Persönlichkeitsrechte der betroffenen Kinder nur unter Ausschluss der Öffentlichkeit behandelt werden.

Nach den gesetzlichen Vorgaben gilt dieser Ausschluss dann auch für die unmittelbar anschließenden Plädoyers. Deshalb mussten sowohl Pressevertreter als auch Zuhörer den Sitzungssaal verlassen, bevor Generalstaatsanwaltschaft, Nebenklage und Verteidigung ihre Schlussvorträge hielten. Lediglich die unmittelbar am Verfahren Beteiligten – Richter, Schöffen, Angeklagter, Verteidigung, Staatsanwaltschaft sowie die Nebenkläger und ihre Rechtsanwälte – durften im Saal bleiben.

Entscheidung über Sicherungsverwahrung im Mittelpunkt

Die wohl wichtigste Frage des Verfahrens lautet inzwischen nicht mehr, ob der Angeklagte verurteilt wird. Er hatte die Vorwürfe bereits zu Beginn des Prozesses weitgehend eingeräumt und später sogar weitere bislang unbekannte Taten offenbart. Im Mittelpunkt steht inzwischen vielmehr die Frage, ob das Gericht neben einer langen Freiheitsstrafe auch Sicherungsverwahrung anordnet.

Diese Entscheidung dürfte maßgeblich von den Erkenntnissen der psychiatrischen Sachverständigen geprägt werden. Sie hatte dem Angeklagten bereits Anfang Juni das höchstmögliche Rückfallrisiko attestiert. Nach ihrer Einschätzung ist die diagnostizierte Pädophilie tief in der Persönlichkeit des Mannes verankert und nicht heilbar. Zugleich äußerte sie erhebliche Zweifel, ob therapeutische Maßnahmen das Risiko dauerhaft ausreichend senken könnten. Genau deshalb rückte die Sicherungsverwahrung im Laufe des Prozesses immer stärker in den Mittelpunkt.

Termin für Urteilsverkündung steht fest

Für die betroffenen Familien geht es in diesen Tagen nicht nur um das Strafmaß. Viele Eltern hatten den langen Prozess über als Nebenkläger jede einzelne Verhandlung begleitet. Immer wieder mussten sie belastende Aussagen, Videos und Gutachten ertragen. Das Verfahren machte deutlich, welche tiefen Spuren die Taten hinterlassen haben und wie lange ihre Folgen die betroffenen Kinder und ihre Familien begleiten werden.

Nun liegt die Entscheidung beim Landgericht Stuttgart. Die öffentliche Urteilsverkündung ist für Freitag, 3. Juli, um 13 Uhr angesetzt. Dann wird das Gericht seine Entscheidung verkünden und begründen. Erst mit diesem Urteil endet eines der aufsehenerregendsten Strafverfahren der vergangenen Jahre in Baden-Württemberg – zumindest juristisch. Für die betroffenen Kinder und ihre Familien wird die Aufarbeitung weit über diesen Gerichtssaal hinaus weitergehen.