Die Aussage des Zeugen vor dem Landgericht wurde zum Geduldsspiel.

Sexueller Missbrauch einer 13-Jährigen: Ein junger Zeuge bestätigt die Vorwürfe in weiten Teilen. Er war bei der fraglichen Busfahrt dabei.











Extrem viel Geduld hat die 14. Große Strafkammer des Landgerichts Stuttgart am zweiten Tag im Prozess gegen einen 25-Jährigen aufbringen müssen, dem die Staatsanwaltschaft sexuellen Missbrauch eines 13-jährigen Mädchens vorwirft. Laut der Anklage hat er sie im August vergangenen Jahres in einem Bus auf der A 81 zwischen Singen und Böblingen gegen ihren Willen zum Oralverkehr genötigt. Einen Tag später soll er sie im Freibad in Böblingen erst im Schwimmbecken an sich gezogen und geküsst und dann auf der Liegewiese unter einem Badetuch auf sich gezogen und an sich gedrückt haben.