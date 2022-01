Zwei Mädchen sexuell missbraucht – Verdächtiger in U-Haft

Fälle in Stuttgart und Böblingen

1 Polizeibeamte nahmen den Verdächtigen fest. (Symbolbild) Foto: dpa/Oliver Berg

Polizeibeamte haben am Montag einen 28-Jährigen festgenommen, der im Verdacht steht, zwei acht und elf Jahre alte Mädchen in Böblingen beziehungsweise Stuttgart sexuell missbraucht zu haben.















Link kopiert

Stuttgart/Böblingen - Ein 28 Jahre alter Mann soll Ende vergangenen Jahres zwei Mädchen in Böblingen beziehungsweise Stuttgart sexuell missbraucht haben. Der Verdächtige sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft berichten, soll der Mann im Oktober 2021 eine Achtjährige in Böblingen und im Dezember 2021 die Achtjährige und ein elf Jahre altes Mädchen in Stuttgart sexuell missbraucht haben.

Elfjährige vertraut sich ihrer Mutter an

Das elfjährige Mädchen vertraute sich im Anschluss an die Tat seiner Mutter an, die wiederum die Mutter des jüngeren Opfers informierte. Die Mutter der Achtjährigen zeigte den 28-Jährigen, der zu ihrem Bekanntenkreis gehört, schließlich im Dezember bei der Polizei Ludwigsburg an. Daraufhin beantragte die Staatsanwaltschaft Stuttgart einen Haftbefehl gegen den Mann.

Kriminalbeamte nahmen den 28-Jährigen am Montag aufgrund des Haftbefehls des Amtsgerichts Stuttgart fest. Ein Haftrichter schickte den Verdächtigen in Untersuchungshaft. Die weiteren Ermittlungen dauern an.