Missbrauchsfälle im Bistum Trier: Missbrauchsstudie im Bistum Trier sieht Versäumnisse bei Bischof Marx

Im Missbrauchsskandal von Trier steht auch Kardinal Reinhard Marx in der Kritik: Ein Gutachten bemängelt Nachsicht mit Tätern und fehlende Hilfe für Betroffene.
. Ein Gutachten hat bei der Aufarbeitung von Missbrauchsfällen im Bistum Trier auch Versäumnisse des früheren Trierer Bischofs und heutigen Münchner Erzbischofs Kardinal Reinhard Marx festgestellt. Für Marx' Amtszeit von 2002 bis 2008 monieren die Forscher in dem am Donnerstag in Trier vorgestellten Bericht eine mangelnde Zusammenarbeit mit den Strafverfolgungsbehörden bei Fällen sexualisierter Gewalt, eine „pastorale Milde“ im Umgang mit Tätern aus der Kirche und eine wenig ausgeprägte Betroffenenfürsorge.