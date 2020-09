Coronavirus in Schwäbisch Hall 14 Menschen nach Geburtstagsfeier infiziert

Das Coronavirus hat sich offensichtlich auf einer Geburtstagsfeier in Schwäbisch Hall ausgebreitet. Acht der 14 positiv getesteten Personen, hatten an der privaten Feier in Sulzdorf teilgenommen. Noch wurden nicht alle 70 Teilnehmer getestet.