Zu mehr als 50 sexuellen Kontakten soll es zwischen dem früheren Arzt der Uniklinik und seiner Patientin gekommen sein – auch in der Tübinger Psychiatrie. Die Frau erzählt detailliert.
Ob sie eine Pause machen wolle, fragt die Richterin. „Ich will es gerne hinter mich bringen“, antwortet die Frau nach mehreren Stunden mit Unterbrechungen auf dem Zeugenstuhl. Es ist die 37-jährige Patientin, die von ihrem 63-jährigen Therapeuten in 53 Fällen unter Ausnutzung des Behandlungsverhältnisses missbraucht worden sein soll – sowohl in der Tübinger Psychiatrie als auch in seiner und ihrer Privatwohnung.