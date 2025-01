Missbrauch in Stuttgart: Mann zeigt Kindern Pornos in der Bahn

Die Kripo fahndet nach einem Fall von sexuellem Missbrauch nach einem Mann, der am Dienstag in einer Stadtbahn der Linie U3 zwischen Vaihingen und Plieningen unterwegs war. Eine Frau beobachtet den Zwischenfall und alarmierte die Polizei, die nun auf weitere Zeuginnen und Zeugen hofft, um den Tatverdächtigen zu finden. Auch die Eltern betroffener Kinder werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Sie seien schätzungsweise zehn bis zwölf Jahre alt.

Der Vorfall geschah am Dienstag gegen 15.45 Uhr in einer Bahn zwischen den Haltestellen Wallgraben und Plieninger Straße. Der Mann soll mehreren Kindern auf einem Handy pornografische Bilder und Videos gezeigt haben, so habe es die 21-Jährige Frau geschildert. Wie weit der Mann noch mitfuhr, ist nicht bekannt. Die Zeugin sei an der Plieninger Straße ausgestiegen. Das Zeigen pornografischer Inhalte fällt bei Kindern gesetzlich auch unter Missbrauch. Der Mann ist laut der Beschreibung etwa 35 Jahre alt und hat einen Bart. er habe eine Mütze getragen und dunkle Kleidung gehabt. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter Telefon 07 11/89 90 57 78 entgegen.