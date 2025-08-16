Missbrauch im Freizeitbad Rulantica: Strobl lobt nach Festnahme Zusammenarbeit mit Rumänien

Eine knappe Woche nach dem mutmaßlichen Missbrauch einer Sechsjährigen im Freizeitbad Rulantica wurde der Tatverdächtige im Ausland gefasst. Nun äußert sich Innenminister Thomas Strobl.
Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) lobt nach der Festnahme des mutmaßlichen Sexualstraftäters von Rust die Arbeit der Ermittler. „Die erfolgreiche Fahndung zeigt: Unsere Sicherheitsbehörden sind international sehr gut vernetzt, die Zusammenarbeit mit Rumänien ist eng und vertrauensvoll“, sagte Strobl laut Mitteilung des Innenministeriums. Die schnelle Festnahme sei „gut für die Sicherheit in unserem Land“.