Missbrauch: Eltern sollen Tochter im Hundekäfig gehalten haben

1 Tochter im Hundekäfig eingesperrt (Symbolfoto) Foto: Annette Riedl/dpa

Erst im Hundekäfig, dann im Badezimmer - jahrelang soll ein Paar im Bundesstaat New Jersey, die Tochter eingesperrt haben. Der Polizeichef spricht von einem der abscheulichsten Fälle in seinem Leben











Washington - Ein Ehepaar im US-Bundesstaat New Jersey wird beschuldigt, eine heute 18-Jährige jahrelang erst in einem Hundekäfig und später in einem Badezimmer eingesperrt zu haben. Sie sei sexuell missbraucht und geschlagen worden, berichtete die junge Frau laut Medienberichten. Vor wenigen Tagen war ihr den Angaben zufolge die Flucht aus dem Haus in Gloucester Township gelungen, berichtete die Zeitung "USA Today".