Missbrauch an Sechsjähriger: Deshalb wurden Name und Bild des Rulantica-Tatverdächtigen nicht veröffentlicht

Der Rulantica-Missbrauchsfall zieht auch in den sozialen Medien Kreise. Viele Menschen verstehen nicht, warum der Name und ein Bild des Täters im Rahmen der Fahndung nicht veröffentlicht wurden. Der Schwarwälder Bote hat mit der Polizei und einem Anwalt darüber gesprochen.
Es ist der 9. August, ein Samstag. In Baden-Württemberg haben die Sommerferien gerade erst begonnen, vielerorts herrscht Hochbetrieb – so auch im Erlebnisbad Rulantica in Rust. Inmitten des Trubels verliert ein sechsjähriges Mädchen ihre Eltern aus den Augen. Ein Mann spricht das Kind an, will mit ihr die Eltern suchen. Doch das tut er nicht. Stattdessen führt er das Mädchen aus dem Erlebnisbad hinaus und geht mit ihr in ein nahegelegenes Waldstück. Dort missbraucht er das Kind sexuell.