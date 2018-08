„Miss Universe Germany“ Céline Willers Stuttgarterin will „Miss Universe“ werden

Von bb 21. August 2018 - 11:43 Uhr

Sie war „Miss Schwarzwald“ und „Miss Baden-Württemberg“, nun hat Céline Willers aus Stuttgart das ganz große Ziel vor Augen: Die 25-Jährige will in Bangkok die Krone der „Miss Universe“ gewinnen.





Stuttgart - In dem Business ist sie eigentlich schon ein alter Hase. Doch mit der Krone, die Céline Willers am Sonntag in Windhagen in Rheinland-Pfalz aufgesetzt wurde, strahlt sie besonders. Die 25-Jährige aus Stuttgart wurde zur „Miss Universe Germany“ gekrönt und wird im Dezember zur weltgrößten Miss-Wahl nach Bangkok reisen.

Bereits als Studentin hat die heutige Expertin für Kommunikationswissenschaft und Unternehmenskommunikation an Miss-Wahlen teilgenommen. Sie war „Miss Münsterland“ und „Miss Schwarzwald“, im Jahr 2015 gehörte die damals amtierende „Miss Baden-Württemberg“ zu den Teilnehmerinnen zur Wahl der „Miss Germany“. Mit dem Titel geklappt hat es nicht, nun greift die 25-Jährige für Deutschland am 16. Dezember in Asien nach der Krone der „Miss Universe“.

Geboren in Nordrhein-Westfalen, in Bad Krotzingen bei Freiburg aufgewachsen und zum Studieren nach Stuttgart gekommen: Ihren Bachelor of Science in Kommunikationswissenschaft und Master of Arts in Unternehmenskommunikation hat Céline Willers an der Universität Hohenheim gemacht. Ihre Masterarbeit schreibt sie derzeit bei der Unternehmensberatung Ernst & Young zum Thema Smart Cities.