Miss und Mister Baden-Württemberg Die schönste Frau im Land ist Polizistin und kommt aus Stuttgart

Von red/dpa 31. Oktober 2018 - 20:26 Uhr

Nadine Berneis ist am Mittwochabend als Miss Baden-Württemberg ausgezeichnet worden. Die Polizistin kommt wie ihre Vorgängerin aus Stuttgart. Der neue Mister Baden-Württemberg Alexander Speiser kommt aus Karlsruhe.





Rheinstetten - Die neue Miss Baden-Württemberg ist eine Polizistin und heißt Nadine Berneis. Sie ist 28 Jahre alt und kommt aus Stuttgart. Berneis gewann am Mittwochabend den Wettbewerb am Rande einer Verbrauchermesse in Rheinstetten bei Karlsruhe. Die 28-Jährige setzte sich gegen 16 Konkurrentinnen durch und ist Nachfolgerin von Anahita Rehbein aus Stuttgart.

Bei den Männern gewann Alexander Speiser (20) aus Karlsruhe unter neun Teilnehmern. Er folgt auf Giuliano Lenz aus Konstanz.

Die jungen Frauen und Männer mussten sich in je zwei Runden der Jury präsentieren. Zunächst war Abendmode angesagt, anschließend ein Sommerlook für die Damen und Jeans mit weißem Hemd für die Herren. Die Siegerin nimmt an der Wahl zur Miss Germany am 23. Februar 2019 im Europapark Rust teil. Der Sieger ist beim Mister-Germany-Finale am 8. Dezember in Dobbin-Linstow (Mecklenburg-Vorpommern) dabei.