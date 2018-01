Miss Baden-Württemberg Anahita Rehbein Die Stuttgarterin will Miss Germany werden

Von red 19. Januar 2018 - 10:33 Uhr

Bei der Wahl zur Miss Baden-Württemberg hatte Anahita Rehbeim auch im Bikini die Jury überzeugt. (Archivfoto) Foto: dpa

In fünf Wochen steht sie wieder auf dem Laufsteg und muss sich den Fragen einer kritischen Jury stellen. Die Studentin Anahita Rehbein aus Stuttgart hat ein großes Ziel: Sie will Miss Germany werden.

Stuttgart - Im Moment ist noch das Studium ihre Hauptbeschäftigung, doch Anahita Rehbein aus Stuttgart hofft auf die ganz große Modelkarriere. Die 23-Jährige, die in Stuttgart Erziehungswissenschaften studiert, hatte vergangenen November die Wahl zur Miss Baden-Württemberg gewonnen. Angetreten war sie in dem Schönheitswettbewerb als Miss Bodensee.

Nun steht in fünf Wochen die Wahl zur Miss Germany im Europapark Rust an. Als amtierende Miss Baden-Württemberg nimmt Anahita Rehbein am 24. Februar automatisch teil. Die aus Inzigkofen im Landkreis Sigmaringen stammende Studentin mit dem persischen Vornamen lebt seit ein paar Jahren im Stuttgarter Westen und ist bei der Modelagentur Rothchild in der Olgastraße unter Vertrag.

Auf ihrem Instagram-Account ist die Schönheit mit den grau-blauen Augen zuletzt im Hochzeitskleid zu sehen. In dem Kleinmädchentraum in Weiß hat sie sich allerdings rein beruflich bei einem Fotoshooting ablichten lassen, denn eine der Voraussetzungen zur Miss-Germany-Teilnahme ist, unverheiratet zu sein.