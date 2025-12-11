Wie es scheint, wurden in der Kämmerei von Weil der Stadt über Jahre wichtige Aufgaben nicht vollständig erledigt. Mit Vorwürfen halten sich Bürgermeister und Gemeinderat zurück.
Ein Loch von mehr als vier Millionen Euro im Haushalt, 32,7 Millionen Euro Schulden und ein Sanierungsstau in schwindelerregender Höhe: Die Finanzlage der Stadt Weil der Stadt ist prekär, und das schon länger. Gleichzeitig hat sie aber auch einige große und wichtige Projekte vor der Brust. Eigentlich ist das eine Situation, in der eine funktionierende Kämmerei, pochendes Herz einer jeden Verwaltung, unverzichtbar ist. In Weil der Stadt ist das Haus, so wurde jüngst deutlich, aber alles andere als aufgeräumt.