Eine Mischung aus Sneaker und Ballerina: Die "Sneakerina" erobern derzeit die Modewelt und liegen insbesondere für den Frühling 2025 im Trend. Was hat es mit dem Hybrid-Schuh auf sich und woher stammt der Trend?

Die Modewelt liebt kreativen Hybridformen. Den "Jeggings" und "Skousers" schließen sich jetzt die sogenannten "Sneakerinas" an - eine Kreuzung aus Sneaker und Ballerina. Im Frühling 2025 liegt der Schuh besonders im Trend.

Woher stammt der Trend?

Ganz neu ist die Idee nicht. Die irische Designerin Simone Rocha kombinierte schon 2020 Ballerinas mit klobigen Sohlen. Ihre "Ballerina-Tracker" mit Perlen, Kristallen und überkreuzten Riemen gelten längst als Markenzeichen - und machten sie zur Vorreiterin des Trends.

Typisch für die "Sneakerina" sind Schleifen, zarte Formen und mandelförmige Spitzen. Doch statt flacher Sohle trägt sie eine robuste, sportliche - wie bei Sneakers. Ein Schuh mit Gegensätzen: elegant und praktisch zugleich.

Wer macht es noch vor?

Eine weitere Marke, die die "Sneakerina" in ihr Sortiment aufgenommen hat, ist Puma. Laut der Zeitung "The Guardian" hat Puma seinen beliebten Speedcat-Turnschuhen für 2025 einen Ballett-Twist verpasst. Die neueste Puma-Kreation ist von Ballettschuhen inspiriert und sorgt mit elastischen Riemen und dem metallischen Design für einen eleganten und zugleich sportlichen Look.

Laut der Modezeitschrift "Vogue" bringt auch die Designermarke Louis Vuitton am vierten April ihre eigenen "Sneakerina" auf den Markt. Weitere bekannte Marken wir Miu Miu, Ganni oder Adidas sind ebenfalls auf den Trend aufgesprungen.

Auch in der Promiwelt sind "Sneakerinas" bereits angekommen. Die Schauspielerin Chloë Sevigny (50) stylte ihr schwarzes Spitzenpaar kürzlich mit Socken, einem sportlichen T-Shirt und Turnhosen. Zuletzt war sie in einer Kampagne mit der Marke Ecco zu sehen, die ebenfalls eine Kombination aus Ballerina und sportlichem Turnschuh beinhaltete. Das Model Amelia Gray (23) trug ihre rosafarbenen "Sneakerinas" mit einem weißen Hemdkleid und einem Pelzmantel.

Ein vielseitiges Design

Nicht nur der Schuh an sich ist vielseitig, sondern auch seine möglichen Kombinationsformen. Verschiedene Marken haben dem "Sneakerina" ihre eigene Note verliehen und so ist für zahlreiche Geschmäcker etwas dabei. Ob aus Satin für einen eleganteren und zärtlicheren Look oder eher sportlich angelehnt: Für jeden Geschmack gibt es die richtige Variante.

Die Mischung aus Sneaker und Ballerina ist zudem leicht kombinierbar. Sowohl mit Jeans und einem Shirt als auch einem sommerlichen Kleid oder Rock können die Schuhe getragen werden. Der Schuh bringt Leichtigkeit - eine frühlingshafte Alternative zum klassischen Sneaker.