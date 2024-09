Mischa Fanghaenel „Nachts“: Das Berghain kommt nach Stuttgart

1 Mischa Fanghaenel lässt seine Porträts der Berghain-Techno-Szene zu einem Abbild der Berliner Nacht verschmelzen Foto: Mischa Fanghaenel /

Mischa Fanghaenel arbeitet als Türsteher im Berghain, dem berühmtesten Techno-Club der Welt. Und wie sein Kollege Sven Marquardt ist er als Fotograf auch Chronist des Berliner Nachtlebens. In Stuttgart ist nun Fanghaenels Ausstellung „Nachts“ zu sehen.











Das Berghain ist kein Techno-Club. Das Berghain ist ein Mythos. Aus allen Ecken der Welt reisen Menschen an, um in den ehemaligen Kraftwerkshallen in Berlin-Friedrichshain bei exzessiven Partys Tag und Nacht verschwimmen zu lassen – vorausgesetzt, man kommt hinein.