Mirjana Zuber Das ist die Frau des Neuzugangs beim VfB Stuttgart

Von the 10. Januar 2019 - 13:48 Uhr

Auf ihrem Instagram-Profil postet Mirjana Zuber viele Bilder von sich und ihrem Mann, dem VfB-Neuzugang Steven Zuber. Foto: instagram.com/mirjanazuber

Keine Frage: Entscheidend ist auf dem Platz. Aber Steven Zuber bringt dem VfB Stuttgart auch Verstärkung auf den Rängen. Seine Frau Mirjana ist nämlich keine ganz Unbekannte.

Stuttgart - Der Hashtag ist zwar mit einem dicken Augenzwinkern versehen, aber #SpielerfrauenTV zeigt, dass die Fangemeinde des VfB Stuttgart durchaus auch interessiert, was abseits des Platzes bei ihren weiß-roten Idolen so passiert. Der Neuzugang Steven Zuber dürfte dafür sorgen, dass es in dieser Abteilung zukünftig nicht langweilig wird: Der 27-jährige Schweizer, der in der Rückrunde das Stuttgarter Mittelfeld verstärken soll, ist verheiratet mit Mirjana, 25 und ehemalige Miss-Schweiz-Kandidatin.

Einem breiteren Publikum dürfte Mirjana Zuber durch ihre Teilnahme an Sylvie Meis’ RTL-Show „Sylvies Dessous Models“ bekannt sein. Hier versuchte die 25-Jährige Ende vergangenen Jahres, zum Werbegesicht der Meis’schen Unterwäsche-Linie zu avancieren – letztlich aber ohne Erfolg. Die Erfahrung habe sie aber dennoch reicher gemacht, schrieb sie ihren Followern auf Instagram: „Ich habe viele tolle Momente erlebt und großartige Menschen kennengelernt. Diese dadurch gewonnene Energie werde ich nun nutzen und mich auf neue Wege machen.“

Mirjana Zuber ist dick im Geschäft

Gut beschäftigt ist Mirjana Zuber aber ohnehin: Die ehemalige Versicherungsangestellte modelt nicht nur, sie moderiert auch, hat eine eigene Mode-Kollektion, einen Onlineshop und eine TV-Sendung in Planung – das verriet sie unlängst der Bild-Zeitung. Das bringt die Frage auf, wie oft man überhaupt Gelegenheit haben wird, Mirjana Zuber in der Mercedes-Benz-Arena zu sichten. Schließlich scheint ihr Terminkalender voll und das Intermezzo ihres Mannes beim VfB Stuttgart kurz zu sein.

Ausführlich kann man sich Mirjana Zuber allerdings auf ihrem Instagram-Account ansehen: Beinahe 29.000 Abonnenten interessiert, was die Schweizerin mit serbischen Wurzeln dort von sich preisgibt.

... beim Yoga vor märchenhafter Kulisse...