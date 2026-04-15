Miriam Fussenegger und Laurence Rupp: Neues Wiener Tatort-Duo dreht seinen ersten Fall

Miriam Fussenegger und Laurence Rupp stehen erstmals als neues Wiener "Tatort"-Duo vor der Kamera. Mit ihrem ersten Fall "Krähen im Hof" beerben sie die langjährigen Kommissare Eisner und Fellner.
Die Dreharbeiten zum ersten "Tatort" des neuen Ermittlerteams aus Wien sind angelaufen. Miriam Fussenegger (35) und Laurence Rupp (38) stehen seit dem 9. April erstmals gemeinsam vor der Kamera, wie der ORF bekannt gab. Ihr Premierenfall heißt "Krähen im Hof" und führt die beiden in eine der vertrautesten Kulissen Wiens: den Gemeindebau. Gedreht wird voraussichtlich bis Anfang Mai in der österreichischen Hauptstadt, die Ausstrahlung ist für 2027 vorgesehen.