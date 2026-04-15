Miriam Fussenegger und Laurence Rupp: Neues Wiener Tatort-Duo dreht seinen ersten Fall

Miriam Fussenegger und Laurence Rupp stehen erstmals als neues Wiener "Tatort"-Duo vor der Kamera. Mit ihrem ersten Fall "Krähen im Hof" beerben sie die langjährigen Kommissare Eisner und Fellner.

Die Dreharbeiten zum ersten "Tatort" des neuen Ermittlerteams aus Wien sind angelaufen. Miriam Fussenegger (35) und Laurence Rupp (38) stehen seit dem 9. April erstmals gemeinsam vor der Kamera, wie der ORF bekannt gab. Ihr Premierenfall heißt "Krähen im Hof" und führt die beiden in eine der vertrautesten Kulissen Wiens: den Gemeindebau. Gedreht wird voraussichtlich bis Anfang Mai in der österreichischen Hauptstadt, die Ausstrahlung ist für 2027 vorgesehen.

Im Corvidihof, einem Wiener Gemeindebau, wird nach einem Sturz aus dem Wohnungsfenster ein Toter aufgefunden. Für Charlotte "Charlie" Hahn (Fussenegger) und Alex Maleky (Rupp) ist rasch klar: Selbstmord oder Unfall scheiden aus. Wer hat den Mann auf dem Gewissen? Zu den Verdächtigen gehören seine Ex-Frau sowie seine Mitbewohner mit dunkler Vergangenheit.

Regie führt Dominik Hartl, der bereits den Austro-"Tatort: Azra" (2023) inszeniert hat. Neben den beiden Hauptdarstellern stehen unter anderem Rainer Bock, Christina Scherrer, Sibylle Kos, Thomas Frank und Masengu Kanyinda vor der Kamera.

Abschied von Eisner und Fellner

Die beiden Österreicher Miriam Fussenegger und Laurence Rupp hatte der ORF im Dezember 2025 offiziell als neue "Tatort"-Personalie bestätigt. Ihre Rollen sind bewusst mit Reibung angelegt: Charlie Hahn wird die Leitung einer Sondereinheit des Bundeskriminalamts angeboten - schon am ersten Tag trifft sie dort ausgerechnet ihren Halbbruder Alex Maleky. Nach "Krähen im Hof" sollen im Verlauf des Jahres noch zwei weitere neue Wiener Sonntagskrimis gedreht werden.

Zuvor steht aber erst mal der Abschied ihrer Vorgänger an. Harald Krassnitzer (65) und Adele Neuhauser (67), die seit 1999 bzw. 2011 als Moritz Eisner und Bibi Fellner das Gesicht des Austro-"Tatort" sind, werden noch in zwei weiteren Fällen zu sehen sein, bevor sie den Dienst auf eigenen Wunsch quittieren. Am 26. April läuft um 20:15 Uhr "Gegen die Zeit" im Ersten, der finale gemeinsame Fall "Dann sind wir Helden" folgt im zweiten Halbjahr 2026.