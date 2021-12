1 Mirco Nontschew ist im Alter von 52 Jahren gestorben. Foto: imago/Eventpress

Der überraschende Tod von Comedian Mirco Nontschew wirft Fragen auf. Die Berliner Polizei ermittelt derzeit "wegen ungeklärter Todesursache".















Comedian Mirco Nontschew (1969-2021) ist im Alter von 52 Jahren verstorben. Das hat sein Manager und Freund Bertram Riedel der "Bild"-Zeitung bestätigt. Wie eine Polizeisprecherin am Samstag unter anderem der Zeitung "B.Z." erklärt, sei am Nachmittag des 3. Dezembers ein 52-Jähriger tot in einem Mehrfamilienhaus in Berlin-Lankwitz aufgefunden worden.

"Ein Todesermittlungsverfahren wurde eingeleitet, wegen ungeklärter Todesursache", heißt es. Es gebe keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Sein Manager Riedel bittet im Namen von Nontschews Familie "um Rücksichtnahme in dieser schweren Zeit".

Bekannt aus "RTL Samstag Nacht"

Nontschew wurde in den 90er-Jahren vor allem als Mitglied der Kultsendung "RTL Samstag Nacht" zum gefeierten Comedian. Auch mit den "7 Zwergen"-Filmen von und mit Otto Waalkes (73) feierte er große Erfolge. Zuletzt war er in der Show "LOL: Last One Laughing" von Michael Bully Herbig (53) beim Streamingdienst Amazon Prime Video zu sehen. Eine neue Staffel mit ihm ist bereits abgedreht und sollte eigentlich Anfang kommenden Jahres ausgestrahlt werden.