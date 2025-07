Meryl Streep schlüpft erneut in die Rolle der legendären Miranda Priestly. Jetzt gibt es erste Bilder vom "Der Teufel trägt Prada 2"-Set in New York City. Was ist bereits bekannt über die Fortsetzung?

Fast 20 Jahre nach "Der Teufel trägt Prada" schlüpft Meryl Streep (76) zurück in ihre ikonische Rolle als Miranda Priestly. Die dreifache Oscarpreisträgerin wurde jüngst in New York City bei den Dreharbeiten zur Fortsetzung gesichtet.

In einem khakifarbenen Trenchcoat, einem braunen Bleistiftrock, fliederfarbener Bluse, goldenen Ohrringen und natürlich dunkler Sonnenbrille verkörpert Streep einmal mehr die eiskalte und elegante Chefredakteurin des fiktiven Modemagazins "Runway". Das silberweiße Haar sitzt auf den neuen Schnappschüssen genauso perfekt wie vor knapp zwei Jahrzehnten..

Auch Anne Hathaway am Set von "Der Teufel trägt Prada 2"

Anfang der Woche hatte es bereits erste Fotos vom Set von "Der Teufel trägt Prada 2" gegeben, in denen Anne Hathaway (42) in ihrer Rolle als Andy Sachs zu sehen war. Die Schauspielerin selbst meldete sich bereits mit einem Video via TikTok von den Dreharbeiten zu "Der Teufel trägt Prada 2". Darin zeigt sich Hathaway mit zerzausten Haaren und verschlafenem Blick beim Zähneputzen und verrät dazu: "Auf dem Weg zur Arbeit."

Der Clip spielt auf den ersten Film an, in dem Andy Sachs beim Zähneputzen zu sehen ist, bevor sie ihren Job bei der Modezeitschrift "Runway" antritt. Allerdings benutzte sie damals keine elektrische, sondern eine Handzahnbürste. Auch der blaue Pullover, den Anne Hathaway in dem kurzen Video trägt, ist eine Anspielung auf das Original. Denn Miranda Priestly belehrte ihre Assistentin einst, dass es sich nicht um irgendein Blau handelt, sondern um Azur.

Erste Details zur Handlung bereits bekannt

Die Produktion von "Der Teufel trägt Prada 2" hat Ende Juni 2025 begonnen. Der Film soll am 1. Mai 2026 in die Kinos kommen - also 20 Jahre nach dem ersten Teil. Neben Anne Hathaway und Meryl Streep werden auch Emily Blunt (42) und Stanley Tucci (64) wieder dabei sein. Einige Details zur Handlung sind auch schon bekannt: Laut einer Pressemitteilung von 20th Century Studios kämpft Miranda Priestly in der Fortsetzung gegen den Niedergang des traditionellen Zeitschriftengeschäfts. Gleichzeitig muss sie sich mit ihrer ehemaligen Assistentin Emily Charlton (Blunt) auseinandersetzen, die inzwischen eine Führungskraft in einer Luxus-Werbeagentur ist.