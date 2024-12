1 Die Therme wurde bei dem Brand laut Polizei fast vollständig zerstört und stürzte teilweise auch ein. Foto: dpa/Priebe

Mehr als 100 Einsatzkräfte kämpfen gegen die Flammen in der Therme eines Erlebnisbades in Weinheim. Der Schaden ist immens, das Bad bleibt vorerst geschlossen.











Meterhoch schlugen die Flammen aus dem Dach der Salz- und Kristalltherme des Erlebnisbads in Weinheim bei Mannheim. Mit einer Drehleiter muss die Feuerwehr den Brand in der Stadt im Rhein-Neckar-Kreis bekämpfen. Am Ende steht nach ersten Schätzungen der Polizei ein Schaden in zweistelliger Millionenhöhe.