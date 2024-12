Miramar in Weinheim: Millionenbrand in Erlebnisbad - Feuerwehr weiter im Einsatz

Millionenbrand in Erlebnisbad - Feuerwehr weiter im Einsatz

Miramar in Weinheim

1 Die Feuerwehr ist weiterhin am Brandort im Einsatz. Foto: dpa/Priebe

Um kurz nach 23 Uhr am Sonntagabend wird der Brand entdeckt. Über Stunden kämpfen mehr als 100 Einsatzkräfte gegen die Flammen in der Therme eines Erlebnisbades in Weinheim.











Link kopiert



Nach dem Ausbruch eines Brandes im Miramar Erlebnisbad in Weinheim bei Mannheim ist die Feuerwehr auch am Morgen danach noch im Einsatz. „Wir sind immer noch mit kleineren Nachlöscharbeiten beschäftigt“, sagte Feuerwehrkommandant Ralf Mittelbach. Teile des Gebäudes seien zerstört. Es sei daher schwierig, von innen an Glutnester heranzukommen. Die Feuerwehr werde mindestens noch eine Stunde im Einsatz sein. Das Feuer sei allerdings unter Kontrolle.