Mir liegen die Kinder sehr am Herzen: Toni Garrn kämpft mit Stiftung RTL für Schulbau in Uganda

Als Projektpatin der "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern" reiste Toni Garrn nach Uganda. Dort will das Model eine Grundschule für 350 Kinder errichten lassen. Die Leonardo-DiCaprio-Ex zeigt sich zutiefst bewegt von den Schicksalen vor Ort.
"Ich möchte, dass meine vier Kinder anders als ich die Schule beenden und ihre Träume verwirklichen können" - mit diesen Worten begrüßt Amana Topmodel Toni Garrn (33) in Amuna Village im ugandischen Distrikt Yumbe. Die 25-Jährige musste mit 18 die Schule abbrechen und in eine polygame Ehe einwilligen, weil ihre Mutter die Schulgebühren für neun Kinder nicht zahlen konnte. Heute bewirtschaftet sie allein ein kleines Stück Land und verdient pro Ernte umgerechnet nur etwa 24 Euro.