Mir geht es gut: Schwangere Amira Aly erklärt ihre plötzliche Funkstille

Vor einer Woche hat Amira Aly (33) bekannt gegeben, dass sie ihr erstes Kind mit Christian Düren (35) erwartet. Seitdem wurde es jedoch still um die TV-Moderatorin. In ihrer Instagram-Story meldete sie sich jetzt zurück - und zwar aus einer ungewöhnlichen Umgebung: "Einen wunderschönen Morgen aus Ägypten", begrüßte die 33-Jährige ihre Follower. Wegen eines beruflichen Projektes befindet sie sich derzeit in Luxor.

Aly nutzte die Story, um ihre Funkstille in den sozialen Netzwerken zu erklären. "Ich hatte letzte Woche wirklich gar keinen Kopf für Instagram. Manchmal gibt es da einfach gute Gründe dafür", sagte sie und erklärte, dass es diese immer noch gebe. Trotzdem spüre sie eine "kleine Verpflichtung", sich bei ihren Fans zu melden. "Mir geht es gut und hier ist auch alles in Ordnung", betonte sie und griff sich an den Bauch. Zudem teilte die zweifache Mutter eine Beobachtung aus ihrer Schwangerschaft: "Es ist echt faszinierend, morgens ist der Bauch fast flach und abends sehe ich aus wie im siebten, achten Monat."

Sie meldete sich mit Babybauch-Foto bei Fans

Amira Aly hatte in der vergangenen Woche gegenüber der "Bild" ihre Schwangerschaft bestätigt. "Ja, es stimmt, wir erwarten ein Baby und freuen uns riesig auf dieses neue Kapitel", zitierte die Zeitung die Moderatorin. Einen Tag später teilte sie die frohe Nachricht auch auf Instagram und teilte ein Foto mit Babybauch.

Für Aly ist es das dritte Kind. Mit Ex-Mann Oliver Pocher (48) bekam sie zwei Söhne, die inzwischen fünf und sechs Jahre alt sind. Mit dem Komiker war die 33-Jährige von 2019 bis 2024 verheiratet. Laut eigenen Angaben trennten sie sich bereits im August 2023. Seit Dezember desselben Jahres sind sie und Christian Düren ein Paar. Im Juli 2024 absolvierten sie bei einer Modenschau ihren ersten gemeinsamen Auftritt.