Mir geht es gut: Schwangere Amira Aly erklärt ihre plötzliche Funkstille

Vergangene Woche machte Amira Aly ihre Schwangerschaft öffentlich, danach herrschte plötzlich Funkstille auf Instagram. Jetzt beruhigte sie ihre Fans in einem Update.
Vor einer Woche hat Amira Aly (33) bekannt gegeben, dass sie ihr erstes Kind mit Christian Düren (35) erwartet. Seitdem wurde es jedoch still um die TV-Moderatorin. In ihrer Instagram-Story meldete sie sich jetzt zurück - und zwar aus einer ungewöhnlichen Umgebung: "Einen wunderschönen Morgen aus Ägypten", begrüßte die 33-Jährige ihre Follower. Wegen eines beruflichen Projektes befindet sie sich derzeit in Luxor.