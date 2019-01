Minusgrade in Stuttgart Wie kalt werden die kommenden Nächte wirklich?

Von Isabel Mayer 21. Januar 2019 - 12:26 Uhr

Die kommende Woche wird kalt in Stuttgart. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

Bis zu minus acht Grad Celsius erwartet Stuttgart in der Nacht auf Dienstag. Doch die Minusgrade sind zu dieser Jahreszeit nichts Außergewöhnliches. Wie lange sie etwa anhalten sollen, verraten die Meteorologen vom Deutschen Wetterdienst.

Stuttgart - Es soll kalt werden in den kommenden Tagen. Medien berichten bereits von einer Kältewelle, und Pflanzenliebhaber packen ihre Obstbäume in Decken. Dabei seien die Temperaturen zu dieser Jahreszeit ganz normal, sagen die Meteorologen des Deutschen Wetterdiensts (DWD) mit Blick auf Stuttgart. Doch: Wie kalt wird es im Kessel in den kommenden Tagen wirklich?

Minus acht Grad Celsius in der Nacht

„Die kältesten Temperaturen erreichen wir in den Nächten zwischen Montag und Mittwoch“, sagt Sarah Müller vom DWD. Von Montag auf Dienstag soll es auf bis zu minus acht Grad Celsius abkühlen. In der darauffolgenden Nacht prognostiziert die Meteorologin ein Temperaturtief von minus sechs Grad. Doch nicht nur nachts, auch tagsüber ist es kälter als gewohnt: „Tagsüber erreichen wir Temperaturen um den Gefrierpunkt“, sagt Sarah Müller. Sie rechnet mit einem Grad am Dienstag und minus einem Grad am Mittwoch.

Wer Vitamin D tanken möchte, sollte die Sonnenstrahlen am Montag genießen. Ab Dienstag ziehen laut Prognose dichte Wolken auf. Mit viel Niederschlag sei trotzdem nicht zu rechnen. „Vielleicht fällt die ein oder andere Schneeflocke, ansonsten bleibt es trocken“, sagt Müller. Und weiter: „Glätte dürfte also keine Probleme bereiten.“ Es könne maximal zu Reifablagerungen kommen.

Milderes Wetter am Wochenende

Doch die kältere Periode hält nicht lange an. „Bis zum Wochenende kündigt sich wieder milderes Wetter an“, prognostiziert die Meteorologin. Dabei seien die Minusgrade im Januar völlig normal, sogar eher die Regel. „Es könnte sogar noch deutlich kälter sein“, sagt Müller.

Im Vergleich zum vergangenen Jahr könnte tatsächlich von einem Wintereinbruch gesprochen werden. Im Januar 2018 zeigte das Thermometer in Stuttgart nach Daten des Deutschen Wetterdienstes bis zu 12 Grad Celsius an. „Das war deutlich zu warm“, sagt Müller. Richtig kalt wurde es damals erst Ende Februar.