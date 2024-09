Mintgrüne Maniküre: So schön sind pastellgrüne Nägel zum Herbstanfang

1 Wer hätte das gedacht? Die frische Frühlingsfarbe Mintgrün passt auch perfekt in den Herbst. Foto: IMAGO/Depositphotos

Mintgrün ist im Herbst 2024 die Trendfarbe auf den Nägeln! Die zarte Pastellnuance bringt Frische und Leichtigkeit in die trübe Jahreszeit und harmoniert perfekt mit herbstlichen Looks. Darum ist mintgrüne Maniküre jetzt so angesagt und so stylt man sie mit den aktuellen Naildesign-Trends.











Link kopiert



Der Herbst steht vor der Tür und mit ihm halten warme Farbtöne, gemütliche Kleidung und der allseits beliebte "Layering-Look" Einzug in die Mode. Doch dieses Jahr überrascht eine Farbnuance, die man eher in den Frühling verorten würde: Mintgrün. Die zarte Pastellfarbe schafft es gerade jetzt, zum Herbstanfang 2024, die Herzen der Beauty-Fans zu erobern - insbesondere auf den Nägeln. Wie lässt sich diese eher kühle, frische Farbe harmonisch in den herbstlichen Look integrieren?